Ожидается магнитная буря 4 уровня: прогноз на 5 января

Начало января принесет не только настоящую зимнюю погоду, но повышенную солнечную активность. В период с 5 по 10 января Земля будет несколько раз оказываться под влиянием геомагнитных колебаний различной интенсивности. Наиболее ощутимыми для организма традиционно станут дни с резкими изменениями магнитного поля, когда самочувствие может ухудшаться даже у людей без хронических заболеваний.

По данным международных центров наблюдения за Солнцем, геомагнитная ситуация в этот период будет нестабильной. 5 и 6 января ожидается умеренная активность четвертого уровня с показателями близкими к сильным бурам, что может вызвать усталость, сонливость и снижение концентрации. Об этом сообщает NOAA.

Магнитные бури возникают вследствие солнечных вспышек и выбросов корональной массы, когда потоки заряженных частиц достигают магнитосферы Земли. Они способны оказывать влияние не только на работу связи, спутников и навигационных систем, но и на физиологические процессы в организме человека. Наиболее чувствительно к таким изменениям реагируют сердечно-сосудистая и нервная системы, а также гормональный баланс.

Наибольшее влияние геомагнитных бурь испытывают метеозависимые люди, лица с гипертонией, сердечными заболеваниями, хроническими мигренями, нарушениями сна, а также пожилые люди и беременные женщины. В такие дни возможны головные боли, общая слабость, головокружение, тошнота, раздражительность, тревожность и обострение хронических болезней.

Чтобы облегчить самочувствие в период повышенной солнечной активности, врачи советуют соблюдать режим сна, пить достаточно воды, избегать переутомления, чрезмерного употребления кофе и алкоголя, а также не создавать для себя дополнительных стрессовых ситуаций. Умеренные прогулки на свежем воздухе, легкое питание и выполнение рекомендаций врача помогут организму легче пережить этот непростой период.

