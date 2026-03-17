Названы автомобиль, самый дешевый в обслуживании: вы будете удивлены

Если вас интересовало, какая марка автомобиля наиболее экономна в обслуживании, ответ нашел механик из Джорджии, проведший собственное исследование. В своем видео на Facebook Шервуд Кук предупредил, что результаты могут удивить кого-то.

Об этом передает SupercarBlondie. По словам Кука, самой дешевой в обслуживании оказалась Mazda. "Мы несколько раз проверяли цифры, чтобы удостовериться", - подчеркнул механик. Второе место в его рейтинге заняла Subaru, а на третьей строчке оказался Nissan. Дальше шли Honda и Toyota.

Эксперты отмечают, что бренды Honda, Mazda и Toyota стабильно входят в лидеров по надежности и низким затратам на содержание. К примеру, компания Ciocca Automotive отмечает, что Toyota Corolla и Honda Civic — одни из самых дешевых в обслуживании автомобилей, а гибридные модели, такие как Toyota Prius, также показывают хорошие результаты.

Mazda, со своей стороны, зарекомендовала себя как марка, не требующая больших затрат на обслуживание, а запчасти к ее автомобилям легко найти. Зрители видео Кука, среди которых были и другие механики, не были так удивлены лидерством Mazda как сам автор исследования.

В комментариях пользователи добавляли: Mazda чрезвычайно недооценена и В моем автосервисе всегда советуют Toyota и Honda из-за их надежности.

