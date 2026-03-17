На Кубе произошел полный блекаут: более 10 миллионов человек остались без света на неопределенный срок. В чем причина

У Куба произошел масштабный сбой в работе энергосистемы, приведший к полному обесточиванию страны. Это уже не первый случай общенационального блекаута в последние годы, особенно на фоне резкого сокращения поставок нефти после ограничений со стороны США.

О ситуации сообщает CNN со ссылкой на государственного оператора энергосистемы. В настоящее время в стране продолжаются работы по возобновлению электроснабжения. По словам представителей оператора, оборудование, работавшее на момент аварии, не имело технических неисправностей, что затрудняет определение точных причин инцидента.

Подобные отключения электроэнергии в стране происходят регулярно. Власти Кубы ранее объясняли их влиянием американских санкций, однако эксперты также обращают внимание на хроническое недофинансирование и износ энергетической инфраструктуры.

Энергетическая система Кубы во многом зависит от импортной нефти. Из-за ограничения поставок ситуация существенно ухудшилась, что повлекло за собой не только перебои с электричеством, но и дефицит медикаментов и спад в туристической отрасли. Цены на топливо резко выросли: на черном рынке бензин может стоить до 9 долларов за литр. В результате заправка автомобиля обходится более чем в 300 долларов – сумма, превышающая годовые доходы многих жителей острова.

Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио подверг резкой критике политику США, заявив, что ее последствия испытывает каждая кубинская семья.

На фоне энергетического кризиса растет социальное напряжение. В Морон жители вышли на протесты, требуя решения проблем с электроснабжением и доступом к продуктам питания.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что за последние три месяца страна фактически не получала нефти. По его словам, правительство также ведет переговоры с Соединенными Штатами по урегулированию двусторонних проблем. Он подчеркнул, что последствия ограничений особенно ощутимы именно в энергетическом секторе и серьезно влияют на уровень жизни населения.

Читайте также: Как падение союзника Путина ударит по позициям Кремля на мировой арене

В ответ на кризис власти ввели ряд чрезвычайных мер. Среди них – сокращение учебного времени, перенос массовых мероприятий, уменьшение объемов транспортных перевозок. Часть государственных больниц вынуждена ограничивать предоставление услуг, а из-за нехватки горючего и техники в городах накапливается мусор.

Продажа горючего на государственных заправках также существенно ограничена. Заправиться могут туристы, дипломаты и отдельные граждане, которым выделяют время через специальную онлайн-систему. При этом людям часто приходится часами ждать своей очереди.

Напомним, Трамп сообщил о первых жертвах США в войне с Ираном.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!