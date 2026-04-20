Трагедия в Луизиане: мужчина застрелил восьмерых детей в возрасте от 1 до 14 лет, еще десять человек ранены (видео)

В США в штате Луизиана произошла массовая стрельба, в результате которой погибли восемь детей в возрасте до 14 лет, еще по меньшей мере десять человек получили ранения. Инцидент произошел в воскресенье после шести часов утра в городе Шривпорт сразу в трех жилых домах.

Полиция рассматривает произошедшее как случай бытового насилия. Известно, что часть погибших была родственниками нападающего. Об этом сообщает Reuters.

По словам спикера полиции Шривпорта Кристофера Борделона, среди пострадавших есть по меньшей мере десять человек, однако подробная информация об их состоянии пока не обнародована. После стрельбы подозреваемый угнал автомобиль и пытался скрыться. Во время преследования полицейские остановили его, в результате чего он погиб.

Читайте также: "Поругался с соседом и ушел с оружием в супермаркет": полиция рассказала хронологию теракта в Киеве

Правоохранители отметили, что имя нападающего будет обнародовано после информирования родственников погибших. Мэр Шривпорта Том Арсено назвал событие одним из самых трагических в истории города.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, родом из Шривпорта, сообщил, что уже контактирует с местной полицией по поводу обстоятельств трагедии. Губернатор Луизианы Джефф Лэндри вместе с супругой заявил, что они шокированы и молятся за пострадавших и их семьи.

По данным организации Gun Violence Archive, без учета этого случая, в США с начала года зафиксировано по меньшей мере 119 массовых стрельб. В результате погибли 117 человек, среди них 79 детей, еще 458 человек были ранены.

Напомним, в Нигерии военные ошибочно атаковали рынок.

