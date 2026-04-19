Названы топ гибридных автомобилей, которые являются самыми популярными в Украине

В марте 2026 года украинский автопарк пополнился более 3,3 тысяч гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Этот результат на 42% превышает показатель аналогичного периода в прошлом году.

Об этом сообщает " УкрАвтопром ". Доля новых авто в общем объеме регистраций гибридов составила 56% (по сравнению с 60% в марте 2025-го). Среди новых гибридных легковых автомобилей лидером рынка уверенно остается Toyota RAV4 — модель, которая пользуется стабильным спросом как в Украине, так и в мире благодаря экономичности, комфортному салону, современным технологиям и практичности.

Тройка лидеров среди новых гибридов:

1. Toyota RAV4 - 442 единицы

2. Nissan Qashqai - 149 единиц

3. Toyota Yaris Cross - 76 единиц

В сегменте импортированных гибридов с пробегом первенство удерживает Ford Escape (89 единиц). В тройку лидеров также вошли:

- Ford Fusion – 88 единиц

- Kia Niro – 75 единиц

Таким образом, спрос на гибридные автомобили в Украине продолжает демонстрировать устойчивый рост, а Toyota RAV4 продолжает оставаться самой желанной моделью в новом сегменте.

