Дроны атаковали РФ: в ряде областей раздавались взрывы, в Усманском округе загорелся промышленный объект (фото)

В Министерстве обороны РФ заявили, что с вечера 5 января российские силы противовоздушной обороны якобы перехватили и уничтожили 129 украинских беспилотников. В то же время российские Telegram-каналы сообщали о серии взрывов в разных регионах России. По их данным, дроны смогли долететь даже до Башкортостана, а основными целями атак традиционно становились нефтебазы и промышленные объекты, задействованные в обеспечении русской армии.

Об этом сообщает Минобороны РФ, губернаторы российских областей и российский Telegram-канал Astra. Согласно информации российского оборонного ведомства, наибольшее количество беспилотников - 29 единиц - якобы были сбиты над Брянской областью.

Также сообщается об уничтожении:

15 БпЛА – над Белгородской областью;

13 - над Ярославской;

10 - над Новгородской;

9 - над Смоленской;

по 7 - над Курской и Пензенской;

по 6 – над Тверской областью и Башкортостаном.

Еще по 5 дронов якобы перехватили над Астраханской и Ростовской областями, 4 – над Калужской, по 2 – над Московской, Орловской и Ленинградской областями. По одному беспилотнику, по утверждению Минобороны, было сбито над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской, Рязанской областями и Татарстаном, а также над территорией временно оккупированного Крыма.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил атаку и сообщил о возгорании на одном из промышленных объектов, не уточняя деталей.

"После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - заявил чиновник.

По информации Astra, в ночь на 6 января жители города Усмань сообщали о взрывах и пожаре на местной нефтебазе. Открытые источники свидетельствуют, что ООО "Усманская нефтебаза" занимается хранением, перевалкой и перевозкой нефтепродуктов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о падении обломков беспилотника вблизи компрессорной станции в Волховском районе.

"Средствами РЭБ были подавлены БПЛА. Обломки упали вблизи села Бережки, в частности, на территории компрессорной станции", — сообщил он, добавив, что угрозы пожара нет и никто не пострадал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

Также Astra со ссылкой на местных жителей информировала о многочисленных взрывах в Ярославле, в том числе в районе Нефтестроя, где расположены нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза.

О громких взрывах сообщали и жители Пензы и Твери. По предварительным данным, целью атаки в Твери мог быть Тверской вагоностроительный завод.

Кроме того, беспилотники достигли города Стерлитамак в Башкортостане, где расположен крупный нефтехимический завод АО "СНХЗ", ранее уже неоднократно попадавший под удары.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

