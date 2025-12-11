Вітряна, дощова погода з мокрим снігом: прогноз в Україні на 12 грудня

У п'ятницю, 12 грудня, погода в Україні буде теплою, але дуже нестабільною: штормові пориви західного та північно-західного вітру сягатимуть 15–20 м/с. З 13–14 грудня очікується помітне похолодання з ризиком ожеледиці.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Вночі дощі пройдуть на півдні та сході (на північному сході — з мокрим снігом).

Вдень невеликий дощ можливий на Лівобережжі, ввечері — помірні опади на півночі та Харківщині. Температура вночі триматиметься плюсовою: +2…+6°, вдень +4…+8°, на півдні до +10°. Укргідрометцентр уточнює: мінлива хмарність, невеликий дощ на заході, півночі, центрі та півдні, вдень +6…+8° у більшості регіонів.

У Києві буде вітряно й тепло: вдень до +8°, можливий дощ. Діденко радить: "Із 13–14 грудня температура знизиться — подбайте про утеплення та зручне взуття". Похолодання буде незначним, але можлива ожеледиця, що перетворить дороги на слизькі ділянки.

З 13 грудня на сході та північному сході вдень 0…+6°, на решті — +3…+9°, на півдні до +12°. На заході вночі до -6°.

