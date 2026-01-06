Служить будут долго: топ надежных внедорожников

Специалисты авторитетного британского издания What Car? опубликовали обновленный рейтинг самых надежных кроссоверов, доступных для покупки в 2025 году. В список вошли бензиновые, гибридные и электрические модели, которые продемонстрировали самый низкий уровень серьезных неисправностей.

При формировании рейтинга эксперты анализировали отзывы владельцев и статистику поломок за несколько лет эксплуатации. Примечательно, что Kia EV3 стал единственным полностью электрическим кроссовером, возглавившим рейтинг надежности среди моделей 2025 года. Об этом пишет WhatCar.

Лидеры рейтинга надежности

Первые позиции в списке заняли Hyundai Santa Fe и Kia EV3. Оба автомобиля получили высокие оценки за качество сборки, долговечность основных узлов и минимальное количество обращений в сервисные центры. Особое одобрение экспертов вызвал именно электрический Kia EV3, продемонстрировавший образцовую надежность среди электрокроссоверов.

Кроме безоговорочных лидеров, в десятку лучших попали модели из разных ценовых сегментов и классов. Это позволяет потенциальным покупателям подобрать надежный автомобиль в соответствии с собственным бюджетом и потребностями. Часть этих автомобилей уже давно хорошо зарекомендовала себя на рынке.

В десятку моделей с лучшими показателями надежности вошли:

Hyundai Santa Fe (2018-2024 годы);

(2018-2024 годы); Kia EV3 (с 2024 года - до сих пор);

(с 2024 года - до сих пор); Vauxhall / Opel Grandland (с 2024 года - до сих пор);

(с 2024 года - до сих пор); Toyota RAV4 PHEV (с 2019 года – до сих пор);

(с 2019 года – до сих пор); Volkswagen T-Roc (2018-2025 годы);

(2018-2025 годы); Porsche Macan (с 2014 года - до сих пор);

(с 2014 года - до сих пор); Kia Niro PHEV (с 2022 года - до сих пор);

(с 2022 года - до сих пор); Toyota RAV4 Hybrid (2019-2024 годы);

(2019-2024 годы); Hyundai Kona Hybrid (2017-2023 годы);

(2017-2023 годы); Audi Q2 (с 2016 года – до сих пор).

По словам экспертов, эти автомобили даже после нескольких лет эксплуатации редко сталкиваются с серьезными техническими неисправностями, а также отличаются стабильным качеством материалов и надежностью ключевых агрегатов.

Какие кроссоверы эксперты советуют обойти

В то же время аналитики What Car? обращают внимание на модели, имеющие повышенное количество нареканий от владельцев. В частности, в перечень менее надежных попали:

Nissan Juke второго поколения с бензиновым двигателем;

Volkswagen Tiguan третьего поколения;

Kia Sportage четвёртого поколения.

По результатам исследования именно эти автомобили чаще других сталкиваются с техническими проблемами и требуют внеплановых ремонтов, что негативно влияет на общую оценку их надежности.

