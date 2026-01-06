Служитимуть довго: топ надійних позашляховиків

Фахівці авторитетного британського видання What Car? опублікували оновлений рейтинг найнадійніших кросоверів, доступних для придбання у 2025 році. До переліку увійшли бензинові, гібридні та електричні моделі, які продемонстрували найнижчий рівень серйозних несправностей.

Під час формування рейтингу експерти аналізували відгуки власників і статистику поломок за кілька років експлуатації. Примітно, що Kia EV3 став єдиним повністю електричним кросовером, який очолив рейтинг надійності серед моделей 2025 року. Про це пише WhatCar.

Лідери рейтингу надійності

Перші позиції у списку посіли Hyundai Santa Fe та Kia EV3. Обидва автомобілі отримали високі оцінки за якість складання, довговічність основних вузлів і мінімальну кількість звернень до сервісних центрів. Особливе схвалення експертів викликав саме електричний Kia EV3, який продемонстрував зразкову надійність серед електрокросоверів.

Окрім беззаперечних лідерів, до десятки найкращих потрапили моделі з різних цінових сегментів і класів. Це дає змогу потенційним покупцям підібрати надійний автомобіль відповідно до власного бюджету та потреб. Частина цих авто вже давно добре зарекомендувала себе на ринку.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

До десятки моделей з найкращими показниками надійності увійшли:

Hyundai Santa Fe (2018–2024 роки);

(2018–2024 роки); Kia EV3 (з 2024 року — дотепер);

(з 2024 року — дотепер); Vauxhall / Opel Grandland (з 2024 року — дотепер);

(з 2024 року — дотепер); Toyota RAV4 PHEV (з 2019 року — дотепер);

(з 2019 року — дотепер); Volkswagen T-Roc (2018–2025 роки);

(2018–2025 роки); Porsche Macan (з 2014 року — дотепер);

(з 2014 року — дотепер); Kia Niro PHEV (з 2022 року — дотепер);

(з 2022 року — дотепер); Toyota RAV4 Hybrid (2019–2024 роки);

(2019–2024 роки); Hyundai Kona Hybrid (2017–2023 роки);

(2017–2023 роки); Audi Q2 (з 2016 року — дотепер).

За словами експертів, ці автомобілі навіть після кількох років експлуатації рідко стикаються з серйозними технічними несправностями, а також вирізняються стабільною якістю матеріалів і надійністю ключових агрегатів.

Які кросовери експерти радять оминути

Водночас аналітики What Car? звертають увагу на моделі, які мають підвищену кількість нарікань від власників. Зокрема, до переліку менш надійних потрапили:

Nissan Juke другого покоління з бензиновим двигуном;

Volkswagen Tiguan третього покоління;

Kia Sportage четвертого покоління.

За результатами дослідження, саме ці автомобілі частіше за інших стикаються з технічними проблемами та потребують позапланових ремонтів, що негативно впливає на загальну оцінку їхньої надійності.

Також ми вже писали про топ найгірших китайських автомобілів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!