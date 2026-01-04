Сплошной расход денег: топ гибридов, не стоящих внимания

Гибридные авто сочетают преимущества бензиновых двигателей и электромобилей – экономию топлива, экологичность и динамику. Сегодня их выпускают десятки брендов, что делает выбор широким. Однако не все модели оправдывают ожидания. Эксперты в комментариях для GoBankingRates выделили четыре гибрида с серьезными недостатками: частые поломки, высокие издержки и неудобство.

1. Форд F-150 Hybrid

Этот пикап – один из самых популярных в США благодаря практичности, просторному кузову и большой грузоподъемности. Водители хвалят его за универсальность в повседневном использовании. Но Карл Родригес, руководитель отдела контента NX Automotive Transport, предупреждает: гибридная версия F-150 далеко не самая надежная. Самые распространенные проблемы – быстрый износ аккумуляторной батареи и трансмиссии, что приводит к дорогостоящему ремонту.

2. BMW ActiveHybrid 5 (F10)

Модель 2011 позиционировалась как премиум-седан с минимальным расходом топлива. На бумаге — идеальный гибрид для бизнеса. Но Родригес называет ее провалом: "BMW ActiveHybrid 5 не оправдал бренда. Багажник слишком мал, цена завышена, а реальный расход — около 9 л/100 км. Это гибрид, не выполнивший главную задачу — экономию". Многие покупатели отказались от покупки из-за этих недостатков.

3. Range Rover Evoque PHEV

Роскошный компактный кроссовер Evoque в плагин-гибридной версии выглядит премиально, но стоит значительно дороже конкурентов. Эксперт Рут Калкинс, генеральный директор Find by Plate, утверждает: почти 2/3 владельцев жалуются на гибридную систему, кузов, двигатель и информационно-развлекательную систему. "Частые поломки делают его плохим выбором для ежедневного использования", - подчеркивает она.

4. Hyundai Tucson Hybrid

Стильный дизайн, низкий расход топлива и современные технологии делают Tucson привлекательным на первый взгляд. Однако Родригес делится отзывами клиентов: "Многие жалуются на неудобные панели управления и функции. То, что кажется идеальным на бумаге, на практике разочаровывает". Это приводит к постоянному дискомфорту за рулем. Другие авто, которых следует избегать Автомобильный механик Скотти Килмер с 50-летним опытом советует держаться подальше от больших моделей Toyota – новые версии значительно уступают предшественникам по надежности. Также избегайте американских Ford: в 2025 году бренд лидировал по количеству отзывов в США из-за системных проблем с качеством. При выборе гибрида внимательно изучайте отзывы, историю сервиса и рейтинги надежности.

