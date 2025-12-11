В Украине подорожал популярный фрукт: какая цена за килограмм

За прошедшую неделю оптовые цены на овощи и фрукты в Украине выросли на отдельных позициях, обусловив заметные колебания на полках. Аналитики фиксируют резкое подорожание огурцов, достигших максимума за последние 8 лет — теперь они стоят 90–160 грн/кг против 70–160 грн/кг неделей раньше.

Картофель и белокочанная капуста тоже подскочили: первая – до 9–12 грн/кг, вторая – до 8–10 грн/кг. Об этом сообщает проект EastFruit.

Фруктовый сегмент не отстает: яблоки подорожали с 20–35 до 20–40 грн/кг, апельсины с 65–125 до 65–135 грн/кг, а бананы расширили диапазон с 52–58 до 52–70 грн/кг.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупреждает: длительные отключения электроэнергии могут поднять цены на продукты до 30%, особенно на молочку и мясо, нуждающиеся в охлаждении.

