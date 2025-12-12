'Именно Америка может помочь с этим' - Зеленский назвал условие проведения выборов в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы, но это возможно исключительно при полном прекращении огня — по крайней мере, на период избирательного процесса. Переговоры об этом, по его мнению, должны вести США непосредственно с россией.

Об этом Зеленский сказал во время онлайн-заседания "Коалиции желающих" 11 декабря, сообщили в Офисе президента. "Именно Америка может помочь с этим (обеспечением условий для выборов) больше всего. Если сейчас возникает потребность в выборах, должно быть прекращение огня — как минимум на период избирательного процесса и голосования. Это то, что нужно обсуждать. Честно говоря, мы здесь, в Украине, считаем, что Америка должна поговорить с российской стороной по этому поводу".

Зеленский обозначил видение договоров безопасности: Украина работает над рамочным документом, который станет основой гарантий безопасности. Он подчеркнул: это должна быть не декларация, а "юридически обязывающее соглашение", одобренное Конгрессом США для реального исполнения. Накануне Киев передал Вашингтону обновленную версию с 20 ключевыми пунктами – фундамент архитектуры безопасности.

"Я ожидаю обратной связи от Америки", - добавил президент. Гарантии невозможны без Европы и Коалиции желающих (Япония, Австралия, Канада, Новая Зеландия). Обсудили также экономическое соглашение с США по восстановлению и инвестициям, расширение программы PURL, усиление ПВО и ускорение использования замороженных российских активов".

