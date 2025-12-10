Землю накрыла мощная магнитная буря красного уровня: прогноз на 10 декабря

Солнечная активность остается высокой – К-индекс 5.3, что соответствует красному уровню опасности. За последние 24 часа активные регионы на юго-западе и северо-западе Солнца вызвали многочисленные вспышки.

Связанные с ними корональные взрывы не обладают значительными компонентами, направленными на Землю, но их молниеносное влияние полностью исключить нельзя. Поэтому в ближайшие дни геомагнитная обстановка останется повышенной. Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.

Прогнозы предыдущие – солнечная активность изменчива, ситуация может измениться быстро. Медики советуют смягчить влияние бури: нормализуйте сон, пейте достаточно воды, выбирайте легкую пищу, избегайте алкоголя и избыточного кофе.

