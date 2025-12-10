Землю накрила потужна магнітна буря червоного рівня: прогноз на 10 грудня

Сонячна активність залишається високою — К-індекс 5.3, що відповідає червоному рівню небезпеки. За останні 24 години активні регіони на південному заході та північному заході Сонця спричинили численні спалахи.

Пов’язані з ними корональні вибухи не мають значних компонентів, спрямованих на Землю, але їхній блискавичний вплив повністю виключити не можна. Тому найближчими днями геомагнітна обстановка залишиться підвищеною. Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Прогнози попередні — сонячна активність мінлива, ситуація може змінитися швидко. Медики радять пом’якшити вплив бурі: нормалізуйте сон, пийте достатньо води, обирайте легку їжу, уникайте алкоголю та надмірної кави.

Нагадаємо, ми вже писали, чим може загрожувати Землі потужний спалах на Сонці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!