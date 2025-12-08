Світла не буде ще довго: експерт дав невтішний прогноз щодо графіків відключення

Графіки вимкнень електроенергії в Україні діятимуть упродовж усієї зими, а за найоптимістичнішим прогнозом їх можуть скасувати на початку квітня. "На жаль, нам доведеться звикнути до цих графіків. Ймовірно, вони триватимуть протягом усього зимового періоду і, в кращому разі, закінчаться десь на початку квітня. Вимкнення будуть доволі тривалими й складними, тож потрібно адаптуватися до життя в таких умовах"

Про це в ефірі каналу "Еспресо" повідомив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв. Коментуючи можливу допомогу європейських партнерів, експерт наголосив, що існують серйозні труднощі: не все обладнання з ЄС сумісне з українською енергосистемою, зокрема через різні класи напруги. До того ж російські удари спрямовані на великі розподільчі вузли та потужні підстанції — саме ті об'єкти, які найважче захистити.

Щодо проходження зимового періоду, Ігнатьєв назвав ситуацію проміжною між добрим і поганим сценаріями. "Оптимістичний варіант — ми спокійно реагуємо на ситуацію, користуємося накопичувачами енергії та встигаємо швидко їх заряджати. Песимістичний — ворог продовжує бити по ключових елементах енергосистеми, і ми залишаємося без світла практично цілодобово", — пояснив він.

За його словами, реалістичний сценарій передбачає повернення до знайомих схем: чотири години зі світлом і чотири години без нього.

