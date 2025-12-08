Света не будет еще долго: эксперт дал нелестный прогноз по графикам отключения

Графики отключений электроэнергии в Украине будут действовать на протяжении всей зимы, а по оптимистическому прогнозу их могут отменить в начале апреля. "К сожалению, нам придется привыкнуть к этим графикам. Вероятно, они продлятся в течение всего зимнего периода и, в лучшем случае, закончатся где-то в начале апреля. Выключения будут довольно длительными и сложными, поэтому нужно адаптироваться к жизни в таких условиях"

Об этом в эфире канала " Эспрессо " сообщил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Комментируя возможную помощь европейских партнеров, эксперт подчеркнул, что существуют серьезные трудности: не все оборудование из ЕС совместимо с украинской энергосистемой, в том числе из-за разных классов напряжения. К тому же, российские удары направлены на большие распределительные узлы и мощные подстанции — именно те объекты, которые труднее всего защитить.

Относительно прохождения зимнего периода Игнатьев назвал ситуацию промежуточной между хорошим и плохим сценариями. "Оптимистический вариант — мы спокойно реагируем на ситуацию, пользуемся накопителями энергии и успеваем быстро их заряжать. Пессимистический – враг продолжает бить по ключевым элементам энергосистемы, и мы остаемся без света практически круглосуточно", – пояснил он.

По его словам, реалистичный сценарий предполагает возвращение к знакомым схемам: четыре часа со светом и четыре часа без него.

