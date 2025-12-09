В Україні подешевшав популярний тепличний овоч: яка ціна за кілограм

Українські оптові ціни на помідори цього тижня коливаються в межах 65–75 грн/кг — це в середньому на 13% нижче, ніж наприкінці минулого тижня. Зниження зумовлене різким зростанням імпорту, який значно розширив пропозицію на ринку.

Місцеві тепличні комбінати практично завершили сезон чергового обороту — у продаж надходять лише поодинокі партії. Попит на томати суттєво впав, а якість імпортних овочів часто не відповідає очікуванням. Про це пише EastFruit.

Наразі імпортні помідори продаються на 10% дешевше, ніж рік тому. Трейдери не виключають подальшого падіння цін: за поточних темпів збуту вони змушені будуть поступатися покупцям, аби уникнути накопичення товару на складах.

