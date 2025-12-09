В Украине подешевел популярный тепличный овощ: какая цена за килограмм

Украинские оптовые цены на помидоры на этой неделе колеблются в пределах 65–75 грн/кг – это в среднем на 13% ниже, чем в конце прошлой недели. Снижение обусловлено резким ростом импорта, значительно расширившего предложение на рынке.

Местные тепличные комбинаты практически завершили сезон очередного оборота — в продажу поступают только единичные партии. Спрос на томаты значительно упал, а качество импортных овощей часто не соответствует ожиданиям. Об этом пишет EastFruit.

В настоящее время импортные помидоры продаются на 10% дешевле, чем годом ранее. Трейдеры не исключают дальнейшего падения цен: при текущих темпах сбыта они вынуждены будут уступать покупателям во избежание накопления товара на складах.

Напомним, в Украине поднялась цена на популярный овощ.

