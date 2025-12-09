Очікується потужна буря силою 5,3 бала: прогноз на 9 грудня

Землю продовжують накривати сильні геомагнітні бурі, які не вщухають вже кілька днів, а найближчим часом її інтенсивність не зменшиться. За поточними прогнозами, у середу, 10 грудня, ситуація залишиться напруженою: очікується К-індекс 5,3 бала, що також відповідає червоному рівню небезпеки.

Причиною є повнохаловий викид корональної маси (CME) від спалаху M8.1 на Сонці 6 грудня, який досягне Землі вранці чи вдень 9 грудня (UTC), спричинивши періоди G3 (сильної) геомагнітної бурі. Про це повідомив Meteoagent, посилаючись на свіжі дані NOAA Space Weather Prediction Center.

Прогнози сонячної активності оновлюються що три години, тому показники можуть коливатися. Геомагнітна активність вимірюється шкалою від 0 до 9; К-індекс 5 і вище означає потужну бурю з можливими ефектами на техніку та здоров'я.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Метеозалежність — не хвороба, а реакція організму на космічні коливання, від яких страждають 50–70% людей, хоч генетична схильність трапляється рідко. Кожна клітина має електричний заряд, тому сонячна активність впливає на всіх, але більшість адаптувалася й не помічає симптомів. Бурі тривають 2–3 дні, а найвразливіші — літні люди з серцево-судинними захворюваннями, у яких виникають безсоння, знижена концентрація, підвищена втомлюваність, дратівливість чи головні болі.

Щоб полегшити стан, фахівці радять обирати корисну їжу та чисту воду для підтримки організму, добре висипатися, гуляти пішки хоча б півгодини щодня, бо ходьба зміцнює нерви, а також частіше відвідувати лазню чи приймати душ — любителі парної рідше реагують на зміни. У такі дні уникайте стресу й стежте за самопочуттям: якщо симптоми посилюються, зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, чим може загрожувати Землі потужний спалах на Сонці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!