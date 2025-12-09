Ожидается мощная буря силой 5,3 балла: прогноз на 9 декабря

Землю продолжают накрывать сильные геомагнитные бури, которые не утихают уже несколько дней, а в ближайшее время ее интенсивность не снизится. По текущим прогнозам, в среду, 10 декабря, ситуация останется напряженной: ожидается К-индекс 5,3 балла, что также соответствует красному уровню опасности.

Причиной является полнохаловый выброс корональной массы (CME) от вспышки M8.1 на Солнце 6 декабря, который достигнет Земли утром или днем 9 декабря (UTC), вызвав периоды G3 (сильной) геомагнитной бури. Об этом сообщил Meteoagent, ссылаясь на свежие данные NOAA Space Weather Prediction Center.

Прогнозы солнечной активности обновляются три часа, поэтому показатели могут колебаться. Геомагнитная активность измеряется шкалой от 0 до 9; К-индекс 5 и выше означает сильную бурю с возможными эффектами на технику и здоровье.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Метеозависимость — не болезнь, а реакция организма на космические колебания, от которых страдают 50–70% людей, хотя генетическая предрасположенность встречается редко. Каждая клетка имеет электрический заряд, поэтому солнечная активность влияет на всех, но большинство адаптировалось и не замечает симптомов. Буры продолжаются 2–3 дня, а самые уязвимые — пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых возникают бессонница, снижена концентрация, повышенная утомляемость, раздражительность или головные боли.

Чтобы облегчить состояние, специалисты советуют выбирать полезную пищу и чистую воду для поддержания организма, хорошо высыпаться, гулять пешком хотя бы полчаса каждый день, потому что ходьба укрепляет нервы, а также чаще посещать баню или принимать душ - любители парной реже реагируют на изменения. В такие дни избегайте стресса и следите за самочувствием: если симптомы усиливаются, обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, чем может угрожать Земле мощная вспышка на Солнце.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!