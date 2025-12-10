Армія рф атакувала Дніпропетровщину: є загиблий та поранені (фото)

Вночі 10 грудня російські війська атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого одна людина загинула, двоє поранені, а інфраструктура зазнала значних ушкоджень. У Зеленодольській громаді Криворіжжя FPV-дрон убив чоловіка та пошкодив газогін.

У Нікопольському районі двоє чоловіків 23 і 39 років отримали поранення від ударів по Нікополю, Марганецькій, Покровській і Червоногригорівській громадах. Там пошкоджено інфраструктуру, сільгосппідприємство, лінії електропередач, автомобілі та приватний будинок, де сталася пожежа. Про це повідомив в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко в Telegram.

У Самарівському районі БпЛА спровокував пожежу на підприємстві — без постраждалих. Захисники неба збили над областю один ворожий дрон.

Атака стала частиною систематичних обстрілів регіону, спрямованих на цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

