Постійний представник України при ООН Андрій Мельник жорстко відповів на російські вимоги щодо "мирних" поступок, заявивши, що Київ не торгує територією чи суверенітетом. Про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН 9 грудня, присвяченому ескалації обстрілів цивільної інфраструктури.

Відео виступу Мельник опублікував у X. "Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі. Росія хоче, щоб Україна капітулювала. Але ось моя відповідь: дірку від бублика отримаєте, а не Україну!".

Засідання скликали через масовані атаки РФ на енергетику та цивільні об’єкти. Мельник наголосив: будь-які "пропозиції" Москви — це ультиматум про капітуляцію, який Україна відкидає.

Нагадаємо, гра Дональда Трампа в "мирні плани" допомагає йому уникати необхідної допомоги Україні.

