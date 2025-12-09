В Україні впала ціна на популярний овоч: яка вартість кілограму

Оптові ціни на овочі в Україні минулого тижня переважно залишилися стабільними, але деякі позиції все ж додали в вартості. Картопля зросла на гривню — з 8–12 до 9–12 грн/кг, а білокачанна капуста подорожчала з 7–10 до 8–10 грн/кг.

Вартість синьої, пекінської, цвітної капусти та броколі не змінилася, а нижня межа цін на ріпчасту цибулю суттєво просіла — з 7–9 до 4–9 грн/кг. Про це повідомляє EastFruit .

Огірки стали рекордсменами зростання: вони подорожчали на 20 грн, сягнувши 90–160 грн/кг, і перевершили максимум за останні 8 років (тижнем раніше — 70–160 грн/кг). Натомість солодкий перець подешевшав — з 95–135 до 90–110 грн/кг.

У фруктовому сегменті верхня межа цін на яблука зросла з 20–35 до 20–40 грн/кг, на апельсини — з 65–125 до 65–135 грн/кг, а на банани діапазон розширився з 52–58 до 52–70 грн/кг.

Економіст Олег Пендзин прогнозує сезонне підвищення цін на продукти на 10% через передсвятковий ажіотаж перед Різдвом і Новим роком. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук додає: тривалі відключення електроенергії можуть спровокувати стрибок вартості м’яса та молочки аж на 30%, адже виробництво залежить від стабільного живлення.

Нагадаємо, в Україні піднялась ціна на популярний овоч.

