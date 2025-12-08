В Україні зросла ціна на популярний овоч: скільки коштує кілограм

Українські тепличні комбінати цього тижня продають огірки по 100–130 грн/кг залежно від якості, сорту та обсягів партії — це в середньому зростання на 10% порівняно з минулим тижнем. Ціни досягли максимуму щонайменше за останні 8 років.

Про це пише NV. Підвищення цін зумовлене сезонним скороченням пропозиції місцевої продукції при стабільному попиті від оптовиків і роздрібних мереж. Імпорт також не покриває потреби ринку. Більшість великих комбінатів уже завершили сезон реалізації огірків чергового обороту, і лише окремі гравці пропонують невеликі обсяги за високими цінами, які не конкурують з імпортом.

Наразі українські огірки відвантажуються на 12% дорожче, ніж рік тому. Ключові учасники ринку впевнені, що зростання цін триватиме, адже поточний попит, навіть з урахуванням імпорту, задовольнити не вдається.

Водночас цього тижня в Україні суттєво подешевшала цибуля.

