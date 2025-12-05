ukr
Соціум

Очікується магнітна буря силою 4,3: прогноз на 5 грудня

5 грудня очікується жовтий рівень магнітних бур

Потужна магнітна буря червоного рівня, що тривала майже тиждень, поступово вщухає. Однак метеозалежним людям рекомендується уважно стежити за самопочуттям і вжити профілактичних заходів.

Про це повідомив Meteoagent.

Прогноз геомагнітної активності

  • П’ятниця, 5 грудня: К-індекс — 4,3 бала (жовтий рівень, середня магнітна буря). Може впливати на самопочуття, особливо у чутливих людей.
  • Субота, 6 грудня: Очікується покращення — 3,7 бала (слабка активність).

Важливо: Прогнози оновлюються кожні 3 години, тож ситуація може змінюватися. Геомагнітна активність вимірюється за шкалою від 0 до 9. К-індекс 5 і вище — це потужна магнітна буря.

Метеозалежність: хто в зоні ризику та як проявляється

Метеозалежність — це не хвороба, а комплекс реакцій організму на зміни космічної погоди. Хоча генетична схильність трапляється рідко, 50–70% людей відчувають вплив магнітних бур — просто не завжди це помічають.

Кожна клітина має електричний заряд, тому сонячна активність впливає на всіх. Але найсильніше реагують:

  • люди похилого віку;
  • особи з хронічними захворюваннями серця та судин;
  • ті, хто має проблеми з нервовою системою.

Типові симптоми під час магнітних бур:

  • головний біль;
  • безсоння;
  • підвищена втомлюваність;
  • дратівливість або агресія;
  • зниження концентрації.

Як захиститися від геомагнітних коливань: практичні рекомендації

Фахівці радять дотримуватися простих правил, щоб мінімізувати вплив:

  1. Харчуйтеся правильно — уникайте важкої їжі, надавайте перевагу овочам, фруктам, горіхам і чистій воді.
  2. Дотримуйтесь режиму сну — спіть не менше 7–8 годин.
  3. Рухайтеся — щоденні прогулянки пішки (хоча б 30 хвилин) зміцнюють нервову систему.
  4. Приймайте душ або відвідуйте лазню — любителі парної рідше страждають від метеореакцій.
  5. Уникайте стресів — медитація, дихальні вправи або легка йога допоможуть стабілізувати стан.

