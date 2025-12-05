Очікується магнітна буря силою 4,3: прогноз на 5 грудня
Потужна магнітна буря червоного рівня, що тривала майже тиждень, поступово вщухає. Однак метеозалежним людям рекомендується уважно стежити за самопочуттям і вжити профілактичних заходів.
Про це повідомив Meteoagent.
Прогноз геомагнітної активності
- П’ятниця, 5 грудня: К-індекс — 4,3 бала (жовтий рівень, середня магнітна буря). Може впливати на самопочуття, особливо у чутливих людей.
- Субота, 6 грудня: Очікується покращення — 3,7 бала (слабка активність).
Важливо: Прогнози оновлюються кожні 3 години, тож ситуація може змінюватися. Геомагнітна активність вимірюється за шкалою від 0 до 9. К-індекс 5 і вище — це потужна магнітна буря.
Метеозалежність: хто в зоні ризику та як проявляється
Метеозалежність — це не хвороба, а комплекс реакцій організму на зміни космічної погоди. Хоча генетична схильність трапляється рідко, 50–70% людей відчувають вплив магнітних бур — просто не завжди це помічають.
Кожна клітина має електричний заряд, тому сонячна активність впливає на всіх. Але найсильніше реагують:
- люди похилого віку;
- особи з хронічними захворюваннями серця та судин;
- ті, хто має проблеми з нервовою системою.
Типові симптоми під час магнітних бур:
- головний біль;
- безсоння;
- підвищена втомлюваність;
- дратівливість або агресія;
- зниження концентрації.
Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає
Як захиститися від геомагнітних коливань: практичні рекомендації
Фахівці радять дотримуватися простих правил, щоб мінімізувати вплив:
- Харчуйтеся правильно — уникайте важкої їжі, надавайте перевагу овочам, фруктам, горіхам і чистій воді.
- Дотримуйтесь режиму сну — спіть не менше 7–8 годин.
- Рухайтеся — щоденні прогулянки пішки (хоча б 30 хвилин) зміцнюють нервову систему.
- Приймайте душ або відвідуйте лазню — любителі парної рідше страждають від метеореакцій.
- Уникайте стресів — медитація, дихальні вправи або легка йога допоможуть стабілізувати стан.
Нагадаємо, ми вже писали, чим може загрожувати Землі потужний спалах на Сонці.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!