Очікується магнітна буря силою 4,3: прогноз на 5 грудня

Потужна магнітна буря червоного рівня, що тривала майже тиждень, поступово вщухає. Однак метеозалежним людям рекомендується уважно стежити за самопочуттям і вжити профілактичних заходів.

Прогноз геомагнітної активності

П’ятниця, 5 грудня : К-індекс — 4,3 бала (жовтий рівень, середня магнітна буря). Може впливати на самопочуття, особливо у чутливих людей.

: К-індекс — (жовтий рівень, середня магнітна буря). Може впливати на самопочуття, особливо у чутливих людей. Субота, 6 грудня: Очікується покращення — 3,7 бала (слабка активність).

Важливо: Прогнози оновлюються кожні 3 години, тож ситуація може змінюватися. Геомагнітна активність вимірюється за шкалою від 0 до 9. К-індекс 5 і вище — це потужна магнітна буря.

Метеозалежність: хто в зоні ризику та як проявляється

Метеозалежність — це не хвороба, а комплекс реакцій організму на зміни космічної погоди. Хоча генетична схильність трапляється рідко, 50–70% людей відчувають вплив магнітних бур — просто не завжди це помічають.

Кожна клітина має електричний заряд, тому сонячна активність впливає на всіх. Але найсильніше реагують:

люди похилого віку;

особи з хронічними захворюваннями серця та судин;

ті, хто має проблеми з нервовою системою.

Типові симптоми під час магнітних бур:

головний біль;

безсоння;

підвищена втомлюваність;

дратівливість або агресія;

зниження концентрації.

Як захиститися від геомагнітних коливань: практичні рекомендації

Фахівці радять дотримуватися простих правил, щоб мінімізувати вплив:

Харчуйтеся правильно — уникайте важкої їжі, надавайте перевагу овочам, фруктам, горіхам і чистій воді. Дотримуйтесь режиму сну — спіть не менше 7–8 годин. Рухайтеся — щоденні прогулянки пішки (хоча б 30 хвилин) зміцнюють нервову систему. Приймайте душ або відвідуйте лазню — любителі парної рідше страждають від метеореакцій. Уникайте стресів — медитація, дихальні вправи або легка йога допоможуть стабілізувати стан.

