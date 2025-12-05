Дрони атакували російські Красодарський край, Сизрань та Грозний: є влучання у порт, НПЗ та вежі 'Грозний-сіті' (фото, відео)

У ніч на 5 грудня українські безпілотники атакували ключові об’єкти в кількох регіонах Росії: морський порт Темрюка в Краснодарському краї, НПЗ у Сизрані Самарської області та комплекс хмарочосів у Грозному. Внаслідок ударів виникли пожежі та пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляють росЗМІ, пабліки та оперштаб регіонів.

Атака на порт Темрюка

Спочатку в російських Telegram-каналах з’явилися повідомлення про удар БпЛА по Темрюкському морському торговому порту в Краснодарському краї — стратегічному хабі в Азовському морі на Таманському півострові. Порт обробляє генеральні, навалювальні (включно з зерном та інертними вантажами), наливні вантажі, зокрема скраплений вуглеводневий газ (СВГ) і нафту, а також надає оренду складів.

Пізніше з’ясувалося, що уражено резервуари з паливом, що призвело до пожежі. Оперштаб Краснодарського краю підтвердив пошкодження портової інфраструктури та загоряння, яке гасили 8 одиниць техніки. "Через атаку БпЛА київського режиму пошкоджено елементи портової інфраструктури в Темрюку. Сталося загоряння", — заявили в штабі.

Аналіз відео очевидців від пабліка Astra показав, що кадри зняті з траси Темрюк — ст. Голубицька, за 4 км від порту. За висновками експертів, горить газовий термінал.

Читайте також: Дрони атакували російську Сизрань, куди постачають "шахеди" з Ірану: є влучання у НПЗ (фото, відео)

Удар по НПЗ у Сизрані

Тієї ж ночі дрони атакували нафтопереробний завод у Сизрані Самарської області. Місцеві жителі повідомили про вибухи та пожежу, відео якої поширили російські пабліки. За їхніми даними, об’єкт — ключовий для регіону — постраждав від БпЛА, що призвело до займання.

Вибух у Грозному

У столиці Чечні в комплексі хмарочосів "Грозний-Сіті" стався потужний вибух, який зруйнував фасад кількох поверхів. За інформацією опозиційного чеченського проєкту NIYSO та пабліка Astra, у будівлі розташовані Рада безпеки Чечні, Рахункова палата та виборчком. Мешканці припускають удар дроном, але офіційних коментарів від місцевої влади поки немає.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!