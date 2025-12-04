Визначено найкращий позашляховик року: характеристики
Хоча кросовери домінують у продажах, експерти підкреслюють: більшість із них — не справжні позашляховики, бо їхня прохідність розрахована лише на легкий бездоріжжя, а не на круті схили чи броди. Тому фахівці виділили найкращу модель для справжніх пригод.
На вершину рейтингу позашляховиків і повнопривідних авто 2025 року вивели Land Rover Defender Octa. "Складіть список найуніверсальніших машин світу — Defender точно опиниться в топ-3", — упевнений автомобільний експерт Мет Сондерс. Про це повідомляє Autocar.
Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні
Ця модель вражає динамікою та прохідністю: ідеально долає бруд, воду й круті схили. При цьому на асфальті вона поводиться впевнено, а в салоні — простір, якісна обробка та сучасні системи безпеки.
Єдиний мінус — висока ціна. В Україні Land Rover Defender 110 Octa 635PS коштує близько 9,8 млн грн. Експерти також відзначили інші варті уваги позашляховики: Jeep Wrangler хвалять за багате базове оснащення, а Toyota Land Cruiser — за легендарну надійність.
ТОП-10 найкращих позашляховиків і повнопривідних автомобілів 2025
- Land Rover Defender Octa
- Jeep Wrangler
- Toyota Land Cruiser
- Ford Ranger Raptor
- Range Rover
- Mercedes-Benz G-Class
- Subaru Outback
- Dacia Duster 4×4
- Land Rover Discovery
- Ineos Grenadier
Раніше ми розповідали про топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!