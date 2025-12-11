Тисяча від Зеленського на покупку ліків: які медикаменти можна купити

З 15 листопада українці можуть витрачати 1000 грн зимової підтримки на ліки, продукти, книжки, благодійність або комунальні платежі. Мінсоцполітики та Національний кешбек опублікували перелік аптек-партнерів і доступних препаратів.

Список аптек, що приймають 1000 грн підтримки, є на сайті Національного кешбеку. Найбільша мережа-партнер — АНЦ (офлайн та онлайн із доставкою через лікомати). Також можна скористатися мережами Подорожник, 911, Аптеки Оптових Цін, Оптимальна аптека, Здрава та Копійка. Про це пише Факти.

Важливо: програма поширюється лише на ліки українського виробництва, що входять до переліку Національного кешбеку (понад 14 000 найменувань). Якщо лікар призначив іноземний аналог, попросіть замінити на український, щоб використати 1000 грн.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Що можна придбати

безрецептурні препарати: парацетамол, знеболювальні, пластирі, рукавички, тест-смужки, дієтичні добавки;

рецептурні засоби: антибіотики, інші ліки за рецептом сімейного лікаря;

чаї, порошки від застуди, ремантадин, лоратадин та багато іншого.

Як купити ліки в Укрпошті

Ліки доступні не лише в аптеках, а й у відділеннях та на сайті Аптека Укрпошта. У правому верхньому кутку сайту є розділ "Зимова підтримка 2025" (синій сніжинка) — там 91 препарат, що можна придбати за 1000 грн.

Замовлення оформлюється через віртуальну картку (підключіть її до Google/Apple Pay). Доставка до поштового відділення — безкоштовна. Перед замовленням попросіть у працівника відділення роздруківку переліку доступних ліків.

Коротко про програму

1000 грн можна використати до кінця опалювального сезону (30 квітня 2026).

Препарати — тільки українського виробництва з переліку Національного кешбеку.

Рецептурні ліки — за рецептом сімейного лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, що українці можуть отримати у рамках "зимової підтримки" Зеленського.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!