Не лише гроші: що українці можуть отримати у рамках 'зимової підтримки' Зеленського

У зимовий сезон держава прагне підтримати всіх, хто може опинитися у складних умовах через наслідки російської агресії. Передбачити, як саме війна вплине на життя людей узимку, складно, тому для громадян, які проживають на підконтрольних територіях України (включно з дітьми), запроваджена одноразова допомога у розмірі 1000 гривень. Ці кошти можна спрямувати на оплату комунальних послуг, медичний чи транспортний сервіс, придбання ліків українського виробництва та книг.

Ті, хто не потребує фінансової підтримки, можуть не подавати заявку або перерахувати отриману суму на користь Збройних сил України через благодійні організації. Програма "Зимова єПідтримка" реалізується в межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського "Зимова Підтримка".

Детальні правила та інші програми допомоги доступні на порталіhttps://e-aid.diia.gov.ua. Виплати передбачені протягом грудня 2024 — лютого 2025 року. Подання заявок відкриється на початку грудня через застосунок Дія, Укрпошту та банки-партнери. У Дії подати заявку можна з 1 грудня, через Укрпошту — з 4 грудня, а в банківських відділеннях — із 10 грудня.

Процедура оформлення у Дії передбачає встановлення або оновлення застосунку, вибір послуги "Зимова єПідтримка", перевірку умов програми, визначення отримувача (дитина також може бути вказана, якщо в Дії є цифрове свідоцтво про її народження) та вибір картки Національний кешбек. Після підтвердження заяви кошти надійдуть на картку протягом десяти робочих днів. Зазначено, що отримати виплату на дитину може лише один із батьків.

Подати заявку через банки-партнери можуть громадяни віком 65+, особи без РНОКПП з релігійних причин, а також опікуни чи законні представники дітей. Для оформлення заяви потрібні паспорт, РНОКПП або документ із відповідною відміткою, свідоцтво про народження (для дітей) та документи, що підтверджують опіку. У разі успішної перевірки банк відкриває спеціальний рахунок і випускає картку Національний кешбек, куди надходять кошти.

Якщо заяву не вдається подати через Дію або банк, це може означати, що людина вже включена до списку отримувачів через Укрпошту або заявку було подано раніше. Через Укрпошту виплату отримають пенсіонери віком від 60 років, особи з інвалідністю 1–2 груп, люди з інвалідністю з дитинства тих же груп, громадяни, які отримують надбавку на догляд за дітьми з інвалідністю підгрупи А, а також отримувачі соціальних і пенсійних виплат на територіях активних бойових дій.

Витратити кошти можна на оплату комунальних послуг, медичні послуги, покупки ліків, друкованих видань і книг, транспортні послуги, мобільний зв’язок, страхування тощо. Є можливість направити кошти на благодійність, придбати військові облігації чи зробити донат на ЗСУ. Оплата доступна як онлайн, так і офлайн у межах визначених категорій, які банки визначають через МСС-коди торгових точок.

Громадяни, які отримали кошти через Укрпошту, можуть використати їх до 28 лютого 2025 року. Кошти, зараховані на картку Національний кешбек, доступні до кінця 2025 року.

