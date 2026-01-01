Кому доведеться повторно проходити ВЛК у новому році та чому

Багатьох українців, які проходили військово-лікарську комісію у 2025 році, хвилює питання, чи потрібно знову проходити медичний огляд у 2026-му. Тема регулярності проходження ВЛК залишається однією з найактуальніших для військовозобов’язаних.

Чимало людей не впевнені, чи втрачають чинність результати попереднього огляду автоматично з настанням нового року та чи виникає обов’язок повторно звертатися до лікарів. Роз’яснення з цього приводу надали фахівці сервісу "Kadroland".

Ключовим моментом у цьому питанні є те, що військово-лікарська комісія проводиться виключно на підставі офіційного направлення від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Це означає, що ініціювати проходження ВЛК не може ані сам працівник, ані його роботодавець. Процедура розпочинається лише після того, як військовозобов’язаний отримає відповідний виклик або повістку від ТЦК та СП. Без такого документа обов’язку проходити повторний медичний огляд не виникає, навіть якщо з моменту попередньої комісії минув значний час.

Юристи звертають увагу на необхідність суворого дотримання порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів №1487. Зокрема, роботодавець не має законних підстав вимагати від працівника самостійно проходити ВЛК. Відмова від медогляду за відсутності офіційного направлення з боку ТЦК не може вважатися порушенням трудової дисципліни або правил військового обліку.

