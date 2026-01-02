Протести в Ірані: щонайменше шестеро людей загинули та кілька десятків було поранено (фото)

В Ірані на тлі масштабних антиурядових протестів загинули щонайменше шестеро людей, ще кілька десятків отримали поранення. Нинішні заворушення стали наймасовішими для країни за останні три роки та спалахнули через різке погіршення економічної ситуації.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на іранські ЗМІ та правозахисні організації. Протести охопили одразу кілька провінцій і супроводжувалися сутичками та насильством.

Зокрема, як інформує Reuters, посилаючись на іранське агентство Fars, у провінції Лорестан під час нападу на поліцейську дільницю загинули троє протестувальників, ще 17 осіб зазнали поранень.

Аналітики зазначають, що зіткнення між демонстрантами та силами безпеки свідчать про серйозну ескалацію протестного руху. Заворушення почали поширюватися країною з неділі, коли власники магазинів вийшли на вулиці на знак протесту проти дій уряду на тлі стрімкого падіння національної валюти та різкого зростання цін.

