Дрони атакували російську Волгоградську область: палала пожежа на території промислових підприємств (фото, відео)

У ніч проти 13 лютого у Волгоградській області зафіксували падіння уламків безпілотників на території кількох промислових об’єктів. Протягом кількох годин у регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Після опівночі жителі різних районів повідомляли про серію вибухів.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали ASTRA та Exilenova+, а також губернатор регіону Андрій Бочаров. За словами очільника області, уламки збитих дронів впали на території промислових підприємств у місті та області.

В одному з житлових кварталів уламки безпілотника впали на паркувальний майданчик поруч із дев’ятиповерховим будинком. Очевидці інформують про сильну пожежу, яка спалахнула на місці падіння.

На тлі нічної атаки в аеропорту Волгограда ще з вечора 12 лютого запровадили обмеження на виконання рейсів.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

