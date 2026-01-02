Протесты в Иране: по меньшей мере шесть человек погибли и несколько десятков были ранены (фото)

В Иране на фоне масштабных антиправительственных протестов погибли по меньшей мере шесть человек, еще несколько десятков получили ранения. Нынешние беспорядки стали самыми массовыми для страны за последние три года и вспыхнули из-за резкого ухудшения экономической ситуации.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ и правозащитные организации. Протесты охватили сразу несколько провинций и сопровождались столкновениями и насилием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пассажирский поезд сошел с рельсов в Мексике: по меньшей мере 13 погибших (фото)

В частности, как информирует Reuters, ссылаясь на иранское агентство Fars, в провинции Лорестан во время нападения на полицейский участок погибли три протестующих, еще 17 человек получили ранения.

Аналитики отмечают, что столкновения между демонстрантами и силами безопасности свидетельствуют о серьезной эскалации протестного движения. Беспорядки начали распространяться по стране с воскресенья, когда владельцы магазинов вышли на улицы в знак протеста против действий правительства на фоне стремительного падения национальной валюты и резкого роста цен.

Напомним, в Перу столкнулись туристические поезда.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!