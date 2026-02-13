На це варто звернути увагу: за що можуть оштрафувати власника генератора

Через системні перебої з електропостачанням підприємства, установи та звичайні громадяни дедалі частіше використовують генератори. Для їх безперебійної роботи необхідно заздалегідь подбати про запас пального, однак його зберігання має відповідати чинним вимогам законодавства. Недотримання правил може обернутися значними штрафами.

За інформацією, оприлюдненою з посиланням на роз’яснення профільних юристів, під час дії воєнного стану дозволено зберігати до 2000 літрів пального на кожному об’єкті, де встановлений генератор, без оформлення ліцензії чи інших спеціальних дозволів. Важлива умова — це пальне має використовуватися виключно для забезпечення роботи генератора. Обсяг, який перебуває безпосередньо в баку обладнання, до встановленого ліміту не зараховується.

Такі правила однаково застосовуються як до юридичних осіб, так і до фізичних осіб-підприємців незалежно від форми власності.

Якщо ж обсяги зберігання перевищують 2000 літрів, необхідно подати декларацію про зберігання пального до територіального органу ДПС. Процедура є безкоштовною. Документ можна подати у довільній формі як у паперовому, так і в електронному вигляді. При цьому право на зберігання виникає одразу після подання декларації — очікувати окремого погодження чи підтвердження не потрібно.

У декларації слід зазначити точну адресу розташування резервуарів, інформацію про суб’єкта господарювання (назву компанії або ПІБ підприємця, код ЄДРПОУ чи РНОКПП, юридичну адресу), а також технічні характеристики ємностей — їх кількість і загальний об’єм.

Порушення встановлених норм загрожує фінансовою відповідальністю. Розмір штрафу залежить від мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення. За перше порушення передбачено штраф у розмірі чотирьох мінімальних зарплат, що у 2026 році становить 34 588 гривень. Повторне порушення обійдеться вже у вісім мінімальних зарплат — 69 176 гривень. У разі третього та кожного наступного порушення санкція різко зростає — до 85 мінімальних зарплат, що у 2026 році дорівнює 734 995 гривням.

Нагадаємо, ми вже писали, як зігрітись без електрики та газу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!