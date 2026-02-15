Чому не варто заряджати Eco Flow від генератора 

У період частих і тривалих відключень електроенергії в Україні портативні зарядні станції стали справжнім порятунком для багатьох сімей. Вони дозволяють підтримувати роботу роутера, освітлення, зарядку телефонів і навіть невеликих побутових приладів. Однак одна з найпоширеніших проблем, з якою стикаються власники, — недостатній час для повноцінного заряджання станції від мережі, коли світло з’являється лише на кілька годин.

У таких умовах люди починають шукати альтернативні джерела живлення: заряджають одну станцію від іншої, підключають до бензинового чи дизельного генератора або використовують сонячні панелі. Кожен із цих способів має свої особливості, переваги, недоліки та ризики, про які варто знати заздалегідь. Про це пише Економічні новини.

Заряджання однієї портативної станції від іншої технічно можливе, але експерти одностайно називають цей метод неефективним і нераціональним. Причина криється в подвійному перетворенні енергії, яке відбувається під час такого процесу.

Спочатку перша станція (так звана "донор") перетворює енергію своїх акумуляторів із постійного струму (DC) у змінний (AC), щоб подати його на розетку. Друга станція ("реципієнт"), отримуючи цей змінний струм, знову випрямляє його назад у постійний для заряджання власної батареї. Кожне таке перетворення супроводжується втратами — у середньому 10–15 % на кожному етапі. У підсумку загальні втрати становлять 20–30 %, а іноді й більше. Тобто значна частина ємності першої станції витрачається просто на тепло, а не на корисне заряджання другої.

Саме тому фахівці радять уникати такого ланцюжка і шукати більш ефективні альтернативи. Найкращий і найекономніший варіант — сонячні панелі, підтримка яких уже є в більшості сучасних станцій (EcoFlow, Bluetti, Anker Solix, Jackery тощо). Навіть невелика панель потужністю 100–200 Вт у сонячний день може додати кілька сотень ват-годин заряду, що значно подовжує автономність.

Окремий і досить ризикований спосіб — підзаряджання від бензинового чи дизельного генератора. Тут головна проблема полягає в якості вихідної напруги. Більшість побутових генераторів видають так звану "модифіковану синусоїду" або навіть "меандр", а не чисту синусоїду. Багато портативних станцій (особливо з літій-іонними або літій-залізо-фосфатними акумуляторами) мають чутливу електроніку та вбудований зарядний контролер, який може відмовитися заряджатися від "брудної" напруги або взагалі вийти з ладу через стрибки та спотворення форми сигналу.

Щоб уникнути пошкодження станції, потрібно використовувати генератор з інверторним блоком (який видає чисту синусоїду) або додатково підключати якісний стабілізатор напруги та мережевий фільтр. Навіть за таких умов експерти рекомендують заряджати станцію від генератора лише в крайніх випадках і не на повну потужність — краще обмежитися 50–70 % від максимального струму зарядки, вказаного виробником.

Найбезпечніший і найнадійніший спосіб — комбінація сонячних панелей і акумуляторного заряду від мережі, коли світло є. Якщо ви плануєте тривалі відключення, варто заздалегідь придбати станцію з підтримкою сонячної зарядки та кілька панелей сумарною потужністю 200–400 Вт — це дозволить суттєво зменшити залежність від мережі та генераторів.

Головне правило під час блекаутів: ніколи не підключайте станцію до домашньої мережі через кабель "вилка-вилка" — це може знищити її силову електроніку через зустрічний струм при появі напруги в мережі. Використовуйте лише правильні схеми підключення (ручне перемикання через щиток або спеціальний ATS-блок).

З правильним підходом портативна станція може стати надійним помічником на місяці й роки. Головне — заздалегідь продумати сценарії використання, уникати неефективних і небезпечних методів зарядки та обирати техніку з чистою синусоїдою та підтримкою сонячних панелей. Так ви зможете залишатися на зв’язку, освітлювати дім і підтримувати базовий комфорт навіть у найскладніші періоди.

Нагадаємо, ми вже писали, як зігрітись без електрики та газу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!