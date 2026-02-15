Хто з українців може втратити доплату до пенсії за віком 

В Україні вікові надбавки до пенсії часто сприймають як автоматичне підвищення для всіх, хто досяг 70, 75 чи 80 років. Насправді додаткові виплати отримують далеко не всі пенсіонери, і ключову роль тут відіграє не лише вік, а й розмір уже призначеної пенсії.

Експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін пояснив у виданні "На пенсії", чому частина літніх людей не отримує ці доплати взагалі або отримує їх у значно меншому розмірі. Особливість вікових надбавок полягає в тому, що вони не є фіксованою сумою, яку додають усім підряд.

Держава не просто нараховує 300, 456 чи 570 гривень кожному пенсіонеру відповідного віку. Натомість ці доплати доводять загальний розмір пенсії до певного встановленого порогу. Якщо базова пенсія людини вже перевищує цей поріг, надбавку або не призначають зовсім, або додають лише невелику різницю, якої не вистачає до максимуму.

Зараз діють такі граничні суми вікових доплат:

для пенсіонерів 70–74 років — доплата до 300 гривень;

для осіб 75–79 років — до 456 гривень;

для громадян 80 років і старших — до 570 гривень.

Однак навіть досягнення відповідного віку не гарантує повного розміру надбавки. Головна причина відмови або часткового нарахування — розмір основної пенсії. Якщо вона перевищує встановлений ліміт у 10 340 гривень 35 копійок, право на вікову доплату зникає повністю.

Наприклад, якщо людині виповнилося 70 років, але її пенсія становить 10 300 гривень, їй додадуть лише близько 40 гривень — рівно стільки, щоб загальна сума досягла 10 340 гривень 35 копійок. Після цього жодних додаткових надбавок уже не передбачено. Якщо ж пенсія перевищує цю суму, доплату не нараховують зовсім.

Саме значення 10 340 гривень 35 копійок закріплене в нормативних документах і відповідає середній заробітній платі в Україні за 2020 рік. Попри подальші індексації та зростання прожиткового мінімуму, цей поріг досі залишається незмінним для визначення права на вікові доплати.

Вікові надбавки запроваджувалися поетапно:

у 2020 році — для пенсіонерів 80 років і старших;

у 2021 році — для вікової групи 75–79 років;

у 2022 році — для пенсіонерів 70 років і старших.

Лише один раз — під час індексації у березні 2022 року — розмір цих доплат підвищували. Після цього вони не переглядалися, тому нині максимальні суми залишаються на рівні 570 гривень для 80+, 456 гривень для 75+ і 300 гривень для 70+.

