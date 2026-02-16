Рідкісне явище: коли у лютому можна побачити парад планет в Україні

Наприкінці лютого жителі Землі зможуть спостерігати рідкісне астрономічне явище — так званий парад планет, коли одразу кілька планет вишикуються в одну лінію на небі. 28 лютого в одному секторі небосхилу одночасно можна буде побачити Меркурій, Венеру, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дані астрономів.Таке вирівнювання називають планетарним, і воно відбувається тоді, коли з точки зору спостерігача із Землі щонайменше чотири або п’ять планет опиняються приблизно на одній лінії. Подібні явища трапляються нечасто, тож цього разу спостерігачі в різних куточках світу матимуть нагоду побачити одразу шість планет.

Усі вони рухаються навколо Сонця в майже одній площині, що називається екліптикою. Хоча кожна планета має власну швидкість обертання та перебуває на різній відстані від Сонця, іноді їхнє розташування складається так, що із Землі вони здаються вишикуваними в ряд. Насправді ж між ними залишаються величезні відстані — від мільйонів до мільярдів кілометрів, тож ефект є виключно візуальним.

За інформацією NASA, період, коли можна спостерігати таке вирівнювання, зазвичай триває від кількох тижнів до понад місяця, оскільки планети рухаються небом поступово. Деякі астрономи-аматори вже можуть помітити початок цього явища, однак саме 28 лютого планети розташуються найближче одна до одної з погляду земного спостерігача.

Чотири планети — Меркурій, Венера, Юпітер і Марс — можна буде побачити неозброєним оком за сприятливих погодних умов. Натомість для спостереження за Ураном і Нептуном знадобляться бінокль або телескоп, адже вони перебувають у віддаленіших частинах Сонячної системи. Меркурій іноді складно розгледіти через його низьке розташування над горизонтом.

Найкращий час для спостереження — приблизно через пів години після заходу Сонця. Фахівці радять дивитися у західну частину неба та обирати місця з мінімальним світловим забрудненням і ясною погодою. У NASA наголошують, що для спостереження планети без оптичних приладів вона має піднятися щонайменше на кілька градусів над горизонтом, а ще краще — на 10 градусів і вище. Біля самої поверхні Землі атмосфера значно розсіює світло небесних тіл, тому навіть яскраві об’єкти стає важко побачити, коли вони розташовані занадто низько.

