За яких умов багатодітний батько може підлягати мобілізації

В Україні чоловіки, які мають трьох і більше дітей, можуть отримати відстрочку від мобілізації. Таке право передбачене пунктом 3 частини 1 статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Водночас існують обставини, за яких навіть багатодітного батька можуть призвати на військову службу.

Про це в коментарі Суспільному повідомила хмельницька адвокатка Руслана Слободянюк. За її словами, для оформлення відстрочки чоловік може скористатися застосунком "Резерв+" або звернутися до Центру надання адміністративних послуг. Потрібно подати відповідну заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку.

До обов’язкового пакета входять паспорт, військово-обліковий документ, свідоцтва про народження дітей, у яких заявник записаний батьком, а також свідоцтво про шлюб або рішення суду про його розірвання.

Разом із тим самих лише свідоцтв про народження не завжди достатньо. За словами адвокатки, комісія може враховувати факт реального утримання та спільного проживання з дітьми. Якщо батько має заборгованість зі сплати аліментів понад три місяці, це може стати підставою для призову. Крім того, право на відстрочку припиняється, коли одній із дітей виповнюється 18 років.

Право на відстрочку може стосуватися не тільки біологічного батька. Наприклад, вітчим, який офіційно усиновив дітей, набуває статусу батька і не зобов’язаний додатково доводити факт утримання. Якщо ж усиновлення не відбулося, необхідно підтвердити, що біологічний батько не бере участі в утриманні. Водночас враховується й відсутність заборгованості з аліментів у самого вітчима, зокрема щодо дітей від попередніх шлюбів.

