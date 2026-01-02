Дрони атакували російську Самарську область: є влучання у НПЗ (фото)

У ніч проти 2 січня безпілотники атакували Самарську область Росії. За даними з відкритих джерел, ціллю удару могли стати об’єкти нафтопереробної інфраструктури.

Як повідомляють пабліки Exilenova+ та SHOT, вибухи пролунали над містом Новокуйбишевськ. У одному з районів зафіксували займання, а сили протиповітряної оборони нібито знищили кілька повітряних цілей.

Місцеві жителі розповідають, що прокинулися близько 1:30 ночі через серію гучних вибухів. За їхніми словами, загалом було чути понад десять потужних детонацій, а в небі спостерігали яскраві спалахи.

Моніторингові канали зазначають, що під атакою могли опинитися одразу два нафтопереробні заводи — Новокуйбишевський та Куйбишевський НПЗ. Офіційні російські органи наразі не надали детальної інформації щодо можливих пошкоджень.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

