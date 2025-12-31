З січня ціна різко зросте: в Україні дорожчає популярний продукт 

Вже з початку 2026 року українці можуть зіткнутися з підвищенням цін на низку товарів першої необхідності в супермаркетах. Серед продуктів, які потенційно можуть подорожчати, — і цукор.

Про це заявив економіст Володимир Чиж в коментарі Новини.LIVE. Експерт зазначив, що попри відновлення масованих атак РФ на об’єкти критичної інфраструктури, ситуація на ринку цукру залишалася відносно стабільною. За його словами, ціна зростала у річному вимірі, однак темпи подорожчання були значно нижчими, ніж у багатьох інших популярних продуктів.

Згідно з офіційними даними Міністерства фінансів, середня ціна кілограма цукру у листопаді становила 30,37 гривні. "Саме тому наразі немає підстав очікувати різкого стрибка вартості цукру на початку 2026 року. Ймовірно, його ціна коливатиметься в межах 40–48 гривень за кілограм", — пояснив Чиж.

Які продукти можуть подорожчати у 2026 році

Раніше президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко попереджав про можливе зростання цін на окремі види хліба у 2026 році. За його оцінками, у разі розвитку негативного сценарію подорожчання може перевищити 20%.

Він також наголосив, що серйозним фактором ризику для галузі залишаються перебої з електропостачанням хлібопекарських підприємств, спричинені регулярними обстрілами з боку російських окупаційних військ.

