С января цена резко увеличится: в Украине дорожает популярный продукт

Уже с начала 2026 г. украинцы могут столкнуться с повышением цен на ряд товаров первой необходимости в супермаркетах. Среди потенциально подорожающих продуктов — и сахар.

Об этом заявил экономист Владимир Чиж в комментарии Новости.LIVE. Эксперт отметил, что, несмотря на возобновление массированных атак РФ на объекты критической инфраструктуры, ситуация на рынке сахара оставалась относительно стабильной. По его словам, цена росла в годовом измерении, однако темпы удорожания были значительно ниже, чем у многих других популярных продуктов.

Согласно официальным данным Министерства финансов, средняя цена на килограмм сахара в ноябре составила 30,37 гривны. "Именно поэтому пока нет оснований ожидать резкого скачка стоимости сахара в начале 2026 года. По всей вероятности, его цена будет колебаться в пределах 40–48 гривен за килограмм", — объяснил Чиж.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Какие продукты могут подорожать в 2026 году

Ранее президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко предупреждал о возможном росте цен на отдельные виды хлеба в 2026 году. По его оценкам, в случае развития отрицательного сценария подорожание может превысить 20%.

Он также подчеркнул, что серьезным фактором риска для отрасли остаются перебои с электроснабжением хлебопекарных предприятий, вызванные регулярными обстрелами со стороны российских оккупационных войск.

Напомним, в Украине поднялась цена на популярный овощ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!