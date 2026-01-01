У якої категорії українців зросте пенсія у 2026 році

У 2026 році в Україні заплановано чергове оновлення пенсійних виплат, яке стосуватиметься одразу кількох ключових груп пенсіонерів. Як повідомляють у Кабінеті Міністрів, перегляд розмірів пенсій здійснюватиметься з урахуванням актуальних економічних показників, зокрема рівня інфляції та динаміки зростання середньої заробітної плати в країні.

Найвідчутніше підвищення традиційно очікує пенсіонерів за віком. Про це повідомляє ПФУ.

Для них індексація відбудеться в автоматичному режимі без необхідності звертатися до Пенсійного фонду. Окремі механізми перерахунку передбачені також для військових пенсіонерів, людей з інвалідністю та громадян, які мають значний страховий стаж. У цих випадках розмір оновлених виплат визначатиметься за спеціальними формулами та коефіцієнтами.

Крім того, уряд має намір підвищити мінімальний розмір пенсії. Це рішення вплине на тих отримувачів, чиї нинішні виплати не дотягують до нового гарантованого рівня. Додаткову фінансову підтримку також отримають українці віком понад 70 років, а також окремі соціально вразливі категорії населення, для яких передбачені надбавки та доплати.

