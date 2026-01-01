У какой категории украинцев вырастет пенсия в 2026 году

В 2026 году в Украине запланировано очередное обновление пенсионных выплат, которое будет касаться сразу нескольких ключевых групп пенсионеров. Как сообщают в Кабинете Министров, пересмотр размеров пенсий будет производиться с учетом актуальных экономических показателей, в том числе уровня инфляции и динамики роста средней заработной платы в стране.

Самое ощутимое повышение традиционно ожидает пенсионеров по возрасту. Об этом сообщает ПФУ.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Для них индексация пройдет в автоматическом режиме без необходимости обращаться в Пенсионный фонд. Отдельные механизмы перерасчета предусмотрены также для военных пенсионеров, людей с инвалидностью и граждан с значительным страховым стажем. В этих случаях размер обновленных выплат будет определяться по специальным формулам и коэффициентам.

Кроме того, правительство намерено повысить минимальный размер пенсии. Это решение повлияет на получателей, чьи нынешние выплаты не дотягивают до нового гарантированного уровня. Дополнительную финансовую поддержку также получат украинцы старше 70 лет, а также отдельные социально уязвимые категории населения, для которых предусмотрены надбавки и доплаты.

Напомним, мы уже писали, кто не получит субсидию на холодный период в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!