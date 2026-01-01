Уряд затвердив мінімальну допомогу по безробіттю у 2026 році: скільки платитимуть 

З 1 січня 2026 року мінімальна допомога по безробіттю в Україні становитиме 3 900 грн.

Мінімальні виплати отримають:

застраховані особи, які не мали щонайменше 7 місяців страхового стажу протягом року до настання статусу безробітного;

застраховані особи, які працювали мінімум 7 місяців перед звільненням, але за неповний робочий день чи тиждень, або коли відсутні дані для розрахунку середньої заробітної плати на момент призначення допомоги;

внутрішньо переміщені особи та мешканці тимчасово окупованих територій, які не мають підтвердження страхового стажу.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості. Окремо визначена категорія громадян, для яких допомога складатиме 1 650 грн замість попередніх 1 500 грн. Йдеться про молодь без страхового стажу, яка вперше шукає роботу, а також осіб, звільнених із роботи за законними підставами (наприклад, через порушення трудової дисципліни або втрату довіри).

Максимальна допомога по безробіттю зросте до 8 647 грн замість 8 000 грн.

Крім того, з 1 січня 2026 року очікується суттєве підвищення заробітної плати державних працівників. Так, посадові оклади соціальних працівників збільшаться майже у 2,5 раза – застосування коефіцієнта 2,5 дозволить підняти зарплати приблизно на 150%.

Також уряд ухвалив постанову про підвищення оплати праці педагогів та науково-педагогічних працівників. Вже з початку року посадові оклади вчителів, викладачів і вихователів зростуть на 30%.

