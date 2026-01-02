Україну очікує різке потепління: до чого готуватись

В Україні вже 2 січня очікується помітне потепління та перехід до відлиги. У ніч на четвер морози ще збережуться. У більшості регіонів температура повітря опуститься до -6…-15 градусів, однак у південних областях і на заході країни буде м’якше — від -1 до -5.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Вдень ситуація кардинально зміниться: стовпчики термометрів коливатимуться в межах від -2 до +3 градусів, а на півдні повітря прогріється до +3…+6.

У західних і північних регіонах можливий слабкий сніг, тоді як на більшій частині території істотних опадів не прогнозується.

Водночас Наталка Діденко застерегла, що погоду зіпсує сильний вітер. Південно-західні повітряні потоки подекуди посилюватимуться до штормових значень — 15–20 метрів за секунду, що може створювати дискомфорт. Причиною таких погодних умов стане циклон Tizian, який наразі формується над Балтійським регіоном.

