В Уельсі виявили унікальне жіноче поховання 6 століття: чим цікаве (фото)

Нещодавні археологічні розкопки поблизу замку Фонмон у Уельсі пролили нове світло на загадкове ранньосередньовічне кладовище VI–VII століть, яке роками інтригує дослідників. Найвизначнішою особливістю цього поховання є те, що переважна більшість останків належить жінкам.

Протягом останніх чотирьох років археологи з Кардіффського університету розкопали 58 скелетів у неглибоких могилах, висічених у вапняковій породі. Кістки та зуби свідчать про важкі умови життя — ознаки фізичної праці та зносу, — але водночас знайдені цінні артефакти, зокрема вишукані кольорові скляні намистини, вказують на відносне багатство та високий статус похованих. Про це пише BBC.

Найновіші знахідки додали доказів на користь гіпотези про ранню жіночу релігійну громаду. Дослідники виявили залишки невеликої споруди в центрі кладовища, навколо якої зосереджені могили. Фрагменти будівельного каменю дозволяють припустити, що це могла бути маленька святиня чи каплиця.

"Ми можемо думати про невелику святиню або каплицю. Я справді вважаю, що перед нами місце ранньої релігійної громади", — зазначив доктор Енді Сіман з Кардіффського університету, який керує розкопками.

Читайте також: У Шотландії знайшли покинутий королівський замок віком 700 років

Могили розташовані якомога ближче до цієї споруди — настільки, що в деяких з них поховано по кілька осіб одночасно. Археолог Тудур Дейвіс пояснює: "Це було дуже бажане місце для поховання. Іноді двох, трьох чи навіть чотирьох людей ховали в одній могилі, просто відсуваючи попередні останки вбік. Здається, табу на повторне використання могил тут було мінімальним".

Артефакти побутового вжитку — кераміка, посуд для пиття, жорно для помелу зерна — свідчать, що на цьому місці не лише ховали померлих, а й жили та працювали. Реставраторка Клер Емерсон, аналізуючи прикраси, зазначила, що деякі з них, ймовірно, були бронзовими з позолотою.

"Це явно не просто місце для мертвих. Тут існувала жива спільнота", — додає доктор Сіман. Він підкреслює важливість знахідки для розуміння раннього християнства в Британії: "Ми погано розуміємо, як функціонували ранні церковні об'єкти в цей формувальний період історії. Це справді унікальна можливість дізнатися більше".

Нагадаємо, на Майорці виявили затонуле судно віком 1700 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!