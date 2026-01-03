В Уэльсе обнаружили уникальное женское захоронение 6 века: чем интересно (фото)

Недавние археологические раскопки вблизи замка Фонмон в Уэльсе пролили новый свет на загадочное раннесредневековое кладбище VI–VII веков, годами интригующее исследователей. Выдающейся особенностью этого захоронения является то, что подавляющее большинство останков принадлежит женщинам.

В последние четыре года археологи из Кардиффского университета раскопали 58 скелетов в неглубоких могилах, высеченных в известняковой породе. Кости и зубы свидетельствуют о тяжелых условиях жизни — признаках физического труда и износа, но в то же время найдены ценные артефакты, в частности изысканные цветные стеклянные бусины, указывают на относительное богатство и высокий статус погребенных. Об этом пишет BBC.

Новейшие находки добавили доказательств в пользу гипотезы о ранней женской религиозной общине. Исследователи обнаружили остатки небольшого строения в центре кладбища, вокруг которого сосредоточены могилы. Фрагменты строительного камня позволяют предположить, что это могла быть маленькая святыня или часовня.

"Мы можем думать о небольшой святыне или часовне. Я действительно считаю, что перед нами место ранней религиозной общины", — отметил доктор Энди Симан из Кардиффского университета, руководящего раскопками.

Могилы расположены как можно ближе к этому зданию — настолько, что в некоторых из них похоронены несколько человек одновременно. Археолог Тудур Дэвис объясняет: "Это было очень желательное место для погребения. Иногда двоих, трех или даже четырех человек хоронили в одной могиле, просто отодвигая предыдущие останки в сторону. Кажется, табу для повторного использования могил здесь было минимальным".

Артефакты бытового потребления - керамика, посуда для питья, жернова для помола зерна - свидетельствуют, что на этом месте не только хоронили умерших, но и жили и работали. Реставратор Клер Эмерсон, анализируя украшения, отметила, что некоторые из них, вероятно, были бронзовыми с позолотой.

"Это очевидно не просто место для мертвых. Здесь существовало живое сообщество", — добавляет доктор Симан. Он подчеркивает важность находки для понимания раннего христианства в Британии: "Мы плохо понимаем, как функционировали ранние церковные объекты в этот период истории. Это действительно уникальная возможность узнать больше".

