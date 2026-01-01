Землю накриє 6-ти бальна магнітна буря: прогноз на 1 січня

Початок 2026 року для Землі супроводжуватиметься підвищеною сонячною активністю. У перші дні січня очікується магнітна буря, спричинена посиленням геомагнітних процесів.

Фахівці пояснюють, що збурення магнітного поля виникне через швидкі потоки сонячного вітру, які виходять із корональної діри на Сонці, а також через можливу появу викидів корональної маси. Саме поєднання цих чинників може вплинути на стан магнітосфери Землі. Про це повідомляє Британська геологічна служба.

У перший день року прогнозується магнітна буря рівня G1, однак не виключено її короткочасне посилення до рівня G2. Уже 2 січня активність поступово знижуватиметься, і геомагнітна ситуація коливатиметься від спокійної до помірної.

Магнітні бурі є наслідком сонячних спалахів і потоків заряджених частинок, які досягають нашої планети та взаємодіють із її магнітним полем. Подібні явища здатні впливати на роботу супутникових систем, зв’язок і навігацію. Крім того, деякі люди в такі періоди скаржаться на головний біль, втому або загальне погіршення самопочуття.

