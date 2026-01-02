Частині українців зменшать пенсійні виплати у 2026 році: про кого йдеться

Із 1 січня 2026 року в Україні почнуть діяти нові правила, що передбачають обмеження розміру пенсій для окремих категорій громадян. Йдеться не про загальне зменшення виплат, а лише про скорочення тієї частини пенсії, яка перевищує встановлений законом максимум. Відповідні норми закладені в Державному бюджеті на 2026 рік.

Про це повідомляє ПФУ. Зміни стосуватимуться пенсіонерів, які отримують виплати за спеціальними законами. Зокрема, це судові експерти, прокурори, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, військовослужбовці та представники силових структур — поліції, СБУ, ДБР та інших, а також державні службовці до моменту завершення пенсійної реформи. Водночас у бюджеті окремо зазначено, що ці обмеження не поширюватимуться на військових і осіб, які брали участь у захисті України, починаючи з 2014 року.

Механізм обмеження передбачає, що базовий розмір пенсії залишиться без змін. Перерахунок торкнеться лише суми, яка перевищує десять прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність. У 2026 році ця межа становитиме 25 950 гривень. Частина пенсії понад цей рівень виплачуватиметься із застосуванням понижувальних коефіцієнтів: чим більшим є перевищення, тим менший відсоток від цієї суми буде фактично виплачено. Таким чином держава планує обмежити надвисокі пенсії, не зачіпаючи основного розміру виплат.

Водночас для більшості пенсіонерів передбачені й позитивні зміни. Згідно з Бюджетною декларацією, мінімальна пенсія у 2026 році може зрости до 2 564 гривень. Також запланована чергова індексація пенсій, а всі надбавки та доплати, прив’язані до прожиткового мінімуму, автоматично збільшаться разом із його зростанням.

Загалом на пенсійні виплати в державному бюджеті на 2026 рік закладено понад 1,027 трильйона гривень. Це більше, ніж було передбачено у 2025 році.

