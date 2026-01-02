Части украинцев уменьшат пенсионные выплаты в 2026 году: о ком идет речь

С 1 января 2026 г. в Украине начнут действовать новые правила, предусматривающие ограничение размера пенсий для отдельных категорий граждан. Речь идет не об общем уменьшении выплат, а лишь о сокращении той части пенсии, которая превышает установленный законом максимум. Соответствующие нормы заложены в Государственном бюджете на 2026 год.

Об этом сообщает ПФУ. Изменения будут касаться пенсионеров, получающих выплаты по специальным законам. В частности это судебные эксперты, прокуроры, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, военнослужащие и представители силовых структур — полиции, СБУ, ДБР и других, а также государственные служащие до момента завершения пенсионной реформы. В то же время в бюджете отдельно отмечено, что эти ограничения не будут распространяться на военных и лиц, участвовавших в защите Украины, начиная с 2014 года.

Механизм ограничения предполагает, что базовый размер пенсии останется по-прежнему. Перерасчет коснется только суммы, превышающей десять прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот предел составит 25 950 гривен. Часть пенсии сверх этого уровня будет выплачиваться с применением понижающих коэффициентов: чем больше превышение, тем меньший процент от этой суммы будет фактически выплачен. Таким образом, государство планирует ограничить сверхвысокие пенсии, не затрагивая основного размера выплат.

В то же время, для большинства пенсионеров предусмотрены и положительные изменения. Согласно Бюджетной декларации, минимальная пенсия в 2026 году может вырасти до 2564 гривен. Также запланирована очередная индексация пенсий, а все прибавки и доплаты, привязанные к прожиточному минимуму, автоматически увеличатся вместе с его ростом.

В целом на пенсионные выплаты в государственном бюджете на 2026 год заложено более 1,027 триллиона гривен. Это больше, чем было предусмотрено в 2025 году.

Напомним, мы уже писали, у какой категории украинцев вырастет пенсия в 2026 году.

